PF mira financiadores de garimpo ilegal na Terra Yanomami em Roraima

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda, 10, a Operação Frutos do Ouro na mira de financiadores de uma rede de exploração de ouro extraído da Terra Indígena Yanomami. Agentes vasculham cinco endereços de Boa Vista (RR) e São Paulo.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo alvo da ofensiva teria movimentado cerca de R$ 80 milhões. A quadrilha usa uma empresa de comércio de frutos do mar, em Boa Vista, para movimentar parte do dinheiro que é usado na compra de ouro, dizem os investigadores.

As apurações tramitam junto à 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima e tiveram início com a identificação de um suspeito que, em 2019, tentou embarcar com mais de 5kg de ouro no Aeroporto de Boa Vista, com destino à Campinas, no interior paulista.

Tal suspeito teria recebido valores de uma joalheira de São Paulo, que movimentou mais R$ 50 milhões. Outro alvo das investigações receberia salários de cerca de R$ 5 mil e teria movimentado mais de R$ 15 milhões.