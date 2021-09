PF investiga servidores do Ceará sobre fraudes no Bolsa Família

Da Redação

A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira, 24, mandados de busca e apreensão em três endereços de servidores públicos do Estado do Ceará para investigar suposto recebimento indevido de benefício Bolsa Família. As diligências fazem parte da Operação Provérbios 16:19, que visa aprofundar as apurações iniciadas no início do ano passado.

continua após publicidade .

Um efetivo de 15 policiais participa da ofensiva para instruir inquérito sobre 'indícios de atuação criminosa de servidores públicos com renda superior a R$ 2.000,00 e beneficiários do programa de transferência direta de renda Bolsa Família'.

Os investigadores apontam 'indícios de que servidores públicos solicitaram e receberam fraudulentamente o benefício bolsa-família, não tendo renda compatível com o programa social'.

continua após publicidade .

A Polícia Federal vai analisar o material apreendido na operação e também o fluxo financeiro dos suspeitos, apurando ainda a participação de terceiros.

De acordo com a corporação, os investigados podem responder pelo crime de estelionato qualificado.