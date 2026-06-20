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PF investiga possível ataque hacker que emitiu alerta no sistema da Defesa Civil

Escrito por Juliana Prado (via Agência Estado)
Publicado em 20.06.2026, 11:11:00 Editado em 20.06.2026, 11:18:01
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O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informou neste sábado, 20, que acionará a Polícia Federal para investigar a invasão à plataforma do Defesa Civil Alerta, responsável pelo envio de notificações emergenciais para todo o País.

Em nota, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), afirmou que a plataforma foi desativada provisoriamente por volta da 1h30 deste sábado, depois que um alerta extremo foi enviado por "alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil". A principal hipótese do órgão é a de um ataque hacker.

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Em diversas regiões do País, usuários receberam o alerta da Defesa Civil com a palavra "misantropia" - em alguns aparelhos escrita como "misantropi4". O conteúdo não tinha qualquer relação com protocolos oficiais de emergência. O tipo de envio foi classificada como "Alerta Extremo", categoria reservada para situações de risco iminente à vida, como enchentes, deslizamentos e tempestades severas.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou que tomará as providências necessárias para restabelecer o funcionamento da plataforma apenas quando todas as condições de segurança forem garantidas.

O objetivo, segundo a pasta, é impedir novos acessos indevidos e preservar a confiabilidade do sistema utilizado para avisar a população sobre desastres naturais e outras ocorrências graves.

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O Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia Cell Broadcast para enviar mensagens diretamente aos celulares localizados em áreas de risco, sem necessidade de cadastro prévio. E foi criado para ampliar a capacidade de resposta em situações de emergência.

As notificações são enviadas por meio de SMS e com um aviso sonoro - mesmo se o celular estiver em modo silencioso. O objetivo é orientar a população diante de eventos que possam representar perigo imediato.

Impacto nos Estados

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O episódio mobilizou órgãos estaduais de Defesa Civil. Em São Paulo, o governo paulista informou que não foi responsável pelo envio da mensagem e destacou que não havia qualquer situação que justificasse um alerta extremo no Estado. A administração paulista acrescentou que acionou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e os demais órgãos envolvidos na operação da ferramenta para apurar o incidente.

No Rio de Janeiro, a Defesa Civil estadual também esclareceu que o aviso não partiu de seus sistemas e atribuiu o problema a uma falha na plataforma nacional.

Já no Paraná, diversos usuários relataram o recebimento da mesma mensagem. O governo estadual informou que não emitiu o alerta e que não havia previsão de fenômenos meteorológicos severos para o Estado.

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O que significa misantropia?

Misantropia é o termo usado para definir aversão, desprezo ou até mesmo ódio à humanidade. O termo também pode ser empregado para descrever pessoas que evitam o convívio social ou preferem o isolamento.

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DEFESA CIVIL/ALERTA/FALSIDADE/DISPARO/PF/HACKER/INVESTIGAÇÃO
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