PF finaliza operação Muçambê III e destrói 350 mil pés de maconha no Maranhão - TNOnline

A Polícia Federal finalizou nesta sexta, 7, nova etapa da Operação Muçambê III, que mirou cultivo ilícito de maconha no Maranhão. A ação foi conduzida desde o dia 27 de julho em conjunto com o Centro Tático Aéreo da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros.

A operação se concentrou nos limites da Reserva Biológica do Gurupi com a Reserva Indígena do Caru, nos municípios de Buriticupu e Alto Alegre do Pindaré, bem como nos limites da Terra Indígena Alto Turiaçu, nas cidades de Maracaçumé, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão e Cachoeira do Piriá, na divisa com o Pará.

Ao todo, foram localizadas e destruídas 97 plantações de maconha em uma área de 145 mil metros quadrados. Foram erradicados 350 mil pés de maconha, 60 mil mudas e apreensão de mais de 700 quilos da droga pronta para consumo.

De acordo com a PF, os resultados colocaram a Muçambê III como a maior operação de erradicação de Maconha no Maranhão nos últimos 13 anos. O nome da operação deriva de um pequeno arbusto da família das Caparidáceas provido de espinhos nos pecíolos das folhas, comum nos Estados do Nordeste.