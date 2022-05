PF fecha cerco ao tráfico em Congonhas e apreende 25 quilos de cocaína

Da Redação

Em nova ofensiva no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a Polícia Federal (PF) apreendeu nesta segunda-feira, 16, um carregamento de 25 quilos de cocaína. A droga, que seria embarcada para a Espanha, estava oculta na estrutura de duas malas que foram inspecionadas pelos agentes federais na Central de Bagagem de uma companhia aérea. A apreensão da cocaína faz parte de uma escalada de operações da PF no aeroporto.

Na semana passada, os policiais e a Receita Federal confiscaram malas carregadas de joias avaliadas em RS 1 milhão. A meta da PF é evitar que organizações do tráfico tentem fazer de Congonhas uma rota para remessas de drogas para o exterior, buscando alternativa ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, onde a corporação mantém esquema de investigação que, diariamente, prende traficantes e "mulas" - pessoas aliciadas por quadrilhas para levarem partidas de cocaína para fora do País.

Os 25 quilos de cocaína apreendidos vieram de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com conexão no Aeroporto Internacional de São Paulo. O destino era a Espanha. Contudo, o passageiro responsável não embarcou para o país europeu e a bagagem foi encaminhada à Central da empresa aérea, em Congonhas, onde foi interceptada pelos agentes federais. Um inquérito policial foi instaurado para apurar a prática do crime de tráfico internacional de drogas.