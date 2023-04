PF faz operação contra grupo do Acre por lavagem de R$ 37 milhões do tráfico

Redação (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Federal (PF) no Acre abriu na manhã desta quinta-feira, 27, a Operação Tricoat II para desarticular organização criminosa que lava dinheiro do tráfico de drogas interestadual. Segundo os investigadores, a quadrilha movimentou mais de R$ 37 milhões, sendo que boa parte das transações foi feita em espécie.

continua após publicidade .

Agentes cumprem duas ordens de prisão e vasculham 24 endereços em sete Estados - Acre, Santa Catarina, Natal, Maranhão, Manaus, Pará e Piauí.

A PF apurou que a lavagem de dinheiro do tráfico ficava sob responsabilidade de um grupo liderado por um empresário acriano. A quadrilha usava um mercado sediado em Rio Branco para "simular o funcionamento regular do estabelecimento e justificar os valores e os bens obtidos com o lucro do tráfico". A Justiça Federal autorizou o bloqueio de contas e sequestro de imóveis, terrenos, itens de luxo e carros em nome dos suspeitos.

continua após publicidade .

As investigações da Tricoat começaram em 2022, quando foi identificado um "esquema profissional de envio de drogas, por meio terrestre, para diversos Estados, principalmente, para os da região Nordeste".

A PF aponta que os investigados podem responder por associação criminosa para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico interestadual de drogas. As penas, somadas, podem chegar a até 33 anos de prisão, ressaltou a corporação.