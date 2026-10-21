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PF faz operação contra fraudes em concurso público da UFRJ

Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 21, uma operação para investigar um suposto esquema de fraude no concurso público para o cargo de Técnico Administrativo em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cujas provas foram aplicadas em março deste ano. Procurada, a universidade ainda não se manifestou.

Na ação desta quarta-feira, agentes da Polícia Federal cumprem 13 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, concentrados em bairros da zona oeste: Realengo, Bangu e Taquara. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

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As investigações tiveram início a partir de uma notícia-crime encaminhada pela própria banca organizadora do certame. A empresa alertou as autoridades após identificar um padrão de respostas anômalo e suspeito entre os cartões-resposta de diversos candidatos.

A semelhança atípica nos acertos e erros indicou a possível existência de uma organização ou esquema coletivo estruturado para manipular os resultados das provas e beneficiar participantes específicos.

Os alvos das buscas e demais envolvidos no esquema poderão responder pelo crime de fraude em certame de interesse público (Art. 311-A do Código Penal). A Polícia Federal diz que outros crimes poderão ser imputados aos investigados no decorrer do anexo de provas e desdobramento das apurações.

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EDUCAÇÃO/OPERAÇÃO/PF/CONCURSO PÚBLICO/UFRJ/fraudes
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