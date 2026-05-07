TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

PF faz buscas contra suspeitos de desviarem R$ 33 milhões do SUS e da Educação na Paraíba

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 18:34:00 Editado em 07.05.2026, 18:44:35
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 7, a Operação Viga Mestra para desarticular um esquema de direcionamento de contratos públicos nos municípios paraibanos de Cacimbas e Desterro, com suposto favorecimento a empresas da construção civil.

Segundo a investigação, as empresas sob suspeita receberam mais de R$ 33 milhões em contratos com as prefeituras, parte relevante com recursos federais destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) - principal mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e apura possíveis fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As ordens judiciais foram executadas nos municípios de Desterro, Patos e João Pessoa.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Operação Viga Mestra/PF/BUSCAS/DESVIO/SUS/EDUCAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV