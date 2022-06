PF diz que não há mandante dos assassinatos de Dom e Bruno

Da Redação

As buscas pela embarcação utilizada por Bruno Pereira e Dom Phillips continuam, contando, inclusive, com o apoio dos indígenas

Nesta sexta-feira (17), o Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal no Amazonas, emitiu uma nota informando que as investigações sobre a morte do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira prosseguem e há indicativos da participação de mais pessoas nos assassinatos. No entanto, a PF afirma que "os executores agiram sozinhos, não havendo mandante nem organização criminosa por trás do delito".

continua após publicidade .

O comunicado enviado à imprensa também cita que as buscas pela embarcação utilizada por Bruno Pereira e Dom Phillips continuam, contando, inclusive, com o apoio dos indígenas da região e dos integrantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja). A PF acrescenta que, com o avanço das diligências, novas prisões poderão ocorrer.



Chegada dos restos mortais a Brasília

continua após publicidade .

Os restos mortais atribuídos ao jornalista britânico Dom Phillips e ao indigenista Bruno Araújo Pereira chegaram a Brasília precisamente às 18h34 desta quinta-feira (16). Desaparecidos desde 5 de junho, ambos foram executados no Vale do Javari (AM).

Os corpos desembarcaram no hangar da PF no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Os agentes retiraram os caixões da aeronave.

A partir de agora, os corpos serão submetidos a exame de identificação e perícia, que deve ser concluída até a próxima semana.

continua após publicidade .





Fonte: Informações do Metrópoles.