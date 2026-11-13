PF descobre maconha 'Purple Haze', anabolizantes e garotas de programa a R$ 5 mil em presídio

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), formada pela Polícia Federal e outros órgãos de segurança, investiga policiais penais suspeitos de facilitarem a entrada e circulação de garotas de programa de luxo, potes de maconha de elevada pureza, anabolizantes e celulares nos pavilhões do Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Guarulhos, na Grande São Paulo, em troca de propinas de até R$ 17 mil.

O Estadão pediu manifestação da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). O espaço está aberto.

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Cada profissional do sexo levada ao CDP saía ao custo mínimo de R$ 5 mil, informa relatório da investigação da PF, em conjunto com o Ministério Público de São Paulo. Foram identificadas três frentes de atuação da organização criminosa, desarticulada na última terça, 10, com a prisão de 16 suspeitos, incluindo seis policiais penais.

A primeira frente do esquema, batizada "SEDEX", consistia na entrega de encomendas enviadas por namoradas e mães de detentos sem a fiscalização obrigatória. Segundo os investigadores, policiais penais cobravam cerca de R$ 200 por remessa.

A prática era conhecida como "pagar o SEDEX". As entregas eram organizadas conforme as escalas de plantão no CDP II de Guarulhos, que abriga cerca de 700 detentos e já recebeu o banqueiro Daniel Vorcaro. Atualmente está preso no complexo o ex-vereador Milton Leite (União Brasil), que presidiu a Câmara de São Paulo por seis anos e foi preso sob suspeita de ligação com o PCC.

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Os investigadores identificaram o significado do termo "SEDEX" a partir de um diálogo entre os policiais penais Vinícius Freitas Silva, um dos principais alvos da investigação, e Gustavo Pinheiro Simões. Na conversa, Vinícius associou o ganho de propinas com o esquema ao afirmar que o "SEDEX pagou minha viagem pro Nordeste kkkkk".

Ele relatou ter quitado uma motocicleta e um carro, além de custear a formatura e o aniversário do filho com os proventos do esquema.

Condenado a nove anos e 26 dias de prisão, além da perda do cargo, Vinícius foi alvo de uma nova ordem de prisão na terça. Foi a partir da análise de seu celular, apreendido durante a Operação Custos Proditor, deflagrada em 18 de março, que a PF descortinou o esquema no CDP II de Guarulhos.

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'Bravo', 'trampo' e 'bico' tratavam de drogas

A segunda engrenagem do esquema, conhecida como "bravo", "trampo" ou "bico", envolvia a entrada clandestina de entorpecentes de alta qualidade para desfruto dos detentos, como maconha 'Purple Haze', cocaína e comprimidos de ecstasy, além de aparelhos celulares. Os produtos eram transportados por servidores que atuavam como "ponte", passando pela portaria do presídio sem revista.

As mercadorias eram entregues em banheiros, setores administrativos ou diretamente aos presos, que posteriormente as revendiam dentro da unidade caso não fossem consumidas. A análise do celular de Vinícius pela PF revelou um grupo de WhatsApp formado apenas por dois números do próprio policial penal, identificados como "Número Escritório" e "Vinicius Freitas". O espaço era utilizado como um bloco de anotações pessoais e armazenava registros que, segundo os investigadores, indicam a familiaridade do servidor com o comércio de drogas.

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Em agosto de 2025, Vinícius armazenou um vídeo de potes de maconha. Na gravação, um interlocutor pergunta: "Qual que é essa daqui?" e recebe como resposta "Purple Haze", nome de uma variedade de cannabis de grau de pureza considerado elevado.

Em 11 de novembro, o policial registrou o nome "Felipe Nogueira" e o CNPJ de uma empresa individual de transporte rodoviário de cargas, aberta em janeiro daquele ano. Horas depois, armazenou uma fotografia de uma balança de precisão com uma porção de substância aparentemente entorpecente, cujo peso indicado era de 26 gramas.

Já em 4 de dezembro, três novas imagens registraram pesagens sucessivas de porções de uma substância compatível com maconha, de aproximadamente 10, 11 e 26 gramas, totalizando cerca de 47 gramas. Os registros foram feitos em um intervalo de cinco minutos, entre 22h07 e 22h12.

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Segundo a PF, Vinícius também negociou com o policial penal Gustavo o pagamento de propina de R$ 5 mil por celular retirado da unidade prisional. "5k cada aparelho que sair", escreveu no WhatsApp.

Os dois combinaram o envio de durepox e super bonder para que os detentos camuflassem os aparelhos celulares dentro das paredes antes de uma revista estrutural no presídio. Em outro trecho do diálogo, Vinícius questionou Gustavo sobre a entrega de drogas: "O mato ontem chegou suave?", em referência à maconha que teria ingressado na unidade.

'Safado', 'cara de queijo', 'Fred Gruger'

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A terceira frente do esquema era responsável pela lavagem e ocultação das propinas. Segundo a investigação, os pagamentos eram feitos em espécie na barraca de Alexandre Nascimento de Souza, localizada em frente ao presídio, ou por transferências bancárias para contas de familiares de detentos e terceiros. Os valores eram posteriormente repassados a Vinícius ou a contas indicadas por ele.

Em uma conversa de 21 de agosto de 2025, Vinícius teria orientado: "Tem que arrumar uma laranja, mano, pra assumir os bagulho". De acordo com os investigadores, os envolvidos tratavam o esquema como uma "empresa" ou "firma", utilizando termos como "clientes", "demanda", "cobrança", "débito" e "caderninho de cobrança" para organizar as atividades criminosas instaladas no CDP II de Guarulhos.

As conversas analisadas pela PF também revelaram o uso de códigos e apelidos para identificar integrantes do grupo. O policial penal Élio André de Souza era chamado de "Safado", "cara de queijo" e "Fred Gruger" (provável referência ao personagem fictício Freddy Krueger), além de aparecer na agenda de Vinícius como "Elio Gru 2".

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Renato Mendes Macedo era identificado como "Zoio"; Carlos Batista Cunha Junior, como "Carlão"; e Inglison Aparecido Ferreira de Lima, como "Nenê". Ana Caroline Rossoni era mencionada como "a filha do Randal" ou "a novinha".

Outro investigado, identificado apenas pelo codinome "Opa" seria um detento ainda não identificado, cujas finanças eram controladas por Karen Santos Gaviolli.

Vinícius e outros quatro investigados na Operação Custos Proditor - Gustavo Emiliano da Silva, Eliane Elena da Silva, Maxwel Pereira da Silva e Elani Barreto Pereira - foram denunciados por associação criminosa, corrupção passiva e corrupção ativa. O processo tramita na 1ª Vara Criminal de Guarulhos. O Estadão busca contato com as defesas.