PF deflagra operação contra grupo que planejava matar Sergio Moro

O ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil/PR)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (22), a Operação Sequaz, que busca desarticular o plano feito pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) de sequestrar e matar servidores públicos e autoridades brasileiras.

Dentre as vítimas estariam o ex-juiz e senador Sergio Moro e o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, que integra o Gaeco de São Paulo. De acordo com as investigações da PF, os ataques orquestrados poderiam ocorrer de forma simultânea, e os principais investigados estão nos estados do Paraná e São Paulo.

Cerca de 120 agentes federais cumprem 24 mandados de busca e apreensão, sete mandados de prisão preventiva e quatro mandados de prisão temporária em Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná. Mandados também são cumpridos no Distrito Federal.

O que é o PCC?

O PCC é facção comandada por Marcos Herbas Camacho, conhecido como Marcola. Em 2018, o promotor Lincoln Gakiya pediu a transferência de Marcola de São Paulo para um presídio federal. No início do ano seguinte, o chefe do PCC foi trazido para o Penitenciária Federal de Brasília.

Agradecimento

Em suas redes sociais, o senador Sergio Moro (União Brasil/PR) afirmou que o plano do PCC era matar toda a sua família. A autoridade aproveitou a publicação para agradecer a Polícia Federal pela operação contra o grupo. Veja:

Sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do senado. Por ora, agradeço a PF, PM/PR, Polícias legislativas do Senado e da Câmara, PM/SP, MPE/SP, e aos seus dirigentes pelo apoio e… — Sergio Moro (@SF_Moro) March 22, 2023

No Twitter, o ministro da Justiça, Flávio Dino, também comentou sobre a operação. Confira:



Foi investigado e identificado um plano de homicídios contra vários agentes públicos (dentre os quais um senador e um promotor de Justiça). Hoje a Polícia Federal está realizando prisões e buscas contra essa quadrilha. Meus cumprimentos às equipes da PF pelo importante trabalho





Fonte: Informações Metrópoles.

