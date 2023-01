PF cumpre 11 mandados de prisão contra envolvidos em atos criminosos

Da Redação

No total, são 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão

A Polícia Federal (PF) está cumprindo, nesta sexta-feira (27), 11 mandados de prisão referentes a terceira fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar pessoas que participaram, investiram ou fomentaram os atos criminosos em Brasília no dia 8 de janeiro.

No total, são 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão que deverão ser cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal.

As investigações buscam envolvidos com os crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A PF informa que as investigações seguem para identificar e punir os responsáveis pelas invasões do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto. A operação, permanente, tem tido atualizações periódicas de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

