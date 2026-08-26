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PF apreende R$ 510 mil em espécie em mala de passageira no Aeroporto de Congonhas

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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A Polícia Federal (PF) apreendeu na noite desta terça-feira, 25, uma mala de uma passageira no aeroporto de Congonhas que tinha R$ 510 mil em espécie.

A mala da passageira passava pelo raio-X antes do embarque quando o dinheiro foi visto no equipamento. Aos agentes, ela disse que o dinheiro havia sido declarado no Imposto de Renda e que apresentaria a comprovação em 48 horas.

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Como não houve comprovação na hora, a PF apreendeu o dinheiro e colheu os depoimentos. Caso a comprovação não seja feita, a mulher pode ser processada na Justiça e sofrer medidas punitivas, além da perda do dinheiro.

A PF pode abrir investigação, por exemplo, para apurar se é um caso de lavagem de dinheiro ou de evasão de divisas.

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