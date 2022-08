PF apreende cédula de R$ 420 com imagem de maconha em operação no AC

Da Redação

A Polícia Federal do Acre apreendeu uma nota falsa estampada com o valor de R$ 420 e as imagens de um bicho-preguiça e de uma folha de maconha, durante uma operação contra uma facção criminosa de Rio Branco, neste sábado (6/8).

De acordo com a corporação, mesmo não havendo crime em imprimir a cédula, por não se tratar de uma falsificação, uma vez que a nota não existe, a cédula foi apreendida.

“O que mais chamou atenção foram os desenhos de maconha e bicho-preguiça estampados na nota. No outro lado da cédula falsa, a efígie da República aparece soltando uma fumaça pela boca”, disse a PF em nota.

A operação investigava duas pessoas da facção criminosa, suspeitas de armazenar material ilícito.

Elas devem responder pelos crimes de integrar organização criminosa armada.

Com informações: Metrópoles

