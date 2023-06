PF apreende arsenal de milícias e facções no Rio

A Polícia Federal no Rio de Janeiro apreendeu 176 armas - 99 pistolas, 25 fuzis, 21 revólveres, 12 rifles, 11 carabinas e oito espingardas calibre 12 - durante a quarta etapa da Operação Desarmada. Os armamentos foram encontrados nesta quinta-feira, 15, junto de 528 carregadores. Os materiais estavam em um depósito clandestino em Nova Iguaçu ligado a uma quadrilha que vendia armas irregulares.

Com a apreensão, o número de armas apreendidas na Operação Desarmada vai a 1.683. No bojo da mesma ofensiva ainda foram confiscadas dezenas de milhares de munições e acessórios, diz a PF.

A PF diz que a apreensão impede que as armas entrem no mercado clandestino e assim visa enfraquecer milícias e facções. Foi no bojo da Operação Desarmada que a PF prendeu, em fevereiro, quatro pessoas - um policial aposentado e três responsáveis e funcionários das lojas de armas irregulares. Na ocasião, foram apreendidas 80 armas - 68 fuzis e 12 revólveres - além de munições de uso restrito.

De acordo com a corporação, a quadrilha estava vendendo armas sem a vigilância armada, sem a guia de tráfego correta e com a atividade comercial de material bélico suspensa, em desacordo com as normas regentes.

Em outra fase ostensiva da investigação, em março, a PF confiscou o restante do arsenal encontrado nas duas lojas alvos da Operação Desarmada em fevereiro. Os agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas pegaram 1.421 armas de fogo, além de milhares de munições e acessórios.