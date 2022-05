PF apreende 800 quilos de pasta de cocaína em Piraí

Da Redação

A Polícia Federal (PF) prendeu, em flagrante, um homem de 36 anos que transportava 805 quilos de pasta base de cocaína para o Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, a droga foi encontrada durante uma operação de fiscalização, feita na noite de ontem (12), por policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ).

A ação ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, na região de Piraí, no Vale do Paraíba, no Sul Fluminense e teve o apoio do cão farejador Enzo para localização do entorpecente.

O homem detido vai responder pelo crime de tráfico de drogas. A pena pode chegar a 15 anos de prisão.