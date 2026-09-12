PF apreende 11 fuzis e submetralhadora a caminho do Rio; arsenal iria para facção criminosa
Um arsenal incluindo uma submetralhadora e 11 fuzis, um deles capaz de derrubar aeronaves, foi apreendido na manhã deste sábado, 12, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Seropédica, no Rio de Janeiro. O carregamento, que seguia de São Paulo para o Rio, foi interceptado durante uma operação da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O homem que fazia o transporte foi preso.
O homem preso não teve a identidade revelada, o que impossibilitou o contato com sua defesa.
A PF informou que, segundo as investigações preliminares, as armas de guerra tinham como destino áreas sob o controle de facções criminosas no Rio de Janeiro. A suspeita é de que o armamento seria entregue ao Comando Vermelho, facção criminosa que tem o domínio territorial de vastas regiões da capital fluminense.
A abordagem ocorreu durante ação integrada direcionada a veículos de carga que ingressavam no estado. Ao aprofundarem a inspeção no compartimento de mercadorias de um furgão, que havia saído da cidade de São Paulo com destino à capital fluminense, as equipes localizaram o arsenal camuflado em meio a uma carga lícita.
Na ação, foram apreendidos:
- 1 fuzil calibre .50: armamento de uso restrito a militares com elevado poder de fogo e capacidade de perfuração de blindagens e aeronaves;
- 10 fuzis calibre 7,62 mm (modelo G3): armas de uso restrito de alta energia de impacto;
- 1 submetralhadora MP5 calibre 9mm;
- Diversos carregadores e acessórios bélicos correspondentes.
O condutor, o veículo e todo o armamento apreendido foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos de polícia judiciária. O preso responderá por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), sem prejuízo de outros delitos identificados no decorrer das investigações.
A ação integra a Força-Tarefa Missão Redentor II, desenvolvida no contexto das medidas decorrentes da ADPF 635 do Supremo Tribunal Federal (STF), conhecida como a "ADFP das Favelas". A operação reúne diversos órgãos de segurança pública em ações de inteligência e repressão qualificada ao crime organizado.
Entre os principais eixos da força-tarefa está a interrupção das rotas de entrada de armamento pesado no território fluminense, desarticulando a engrenagem logística das facções.