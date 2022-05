Petroleiros prometem greve se privatização avançar

Da Redação

Se o governo Bolsonaro avançar com a pauta de privatização da Petrobras, a categoria garantiu que entrará de greve imediatamente, segundo o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar. Ainda conforme ele, a paralisação seria "a maior greve da história da categoria".

“Em vez de buscar um bode expiatório para enganar a população, fingindo preocupação, Bolsonaro deveria assumir o papel de mandatário e acabar com essa política de preços covarde, que vem levando o povo cada vez mais à miséria. Bolsonaro: você vai ver a maior greve da história da categoria petroleira caso ouse pautar a privatização da Petrobras”, defendeu o representante da categoria.



A fala é uma dura reação do setor às recentes declarações do presidente e de sua equipe econômica, que sinalizaram nos últimos dias a intenção de desenvolver estudos sobre a desestatização da empresa. Interlocutores apontam que a ida de Adolfo Sachsida para o Ministério de Minas e Energia seria uma estratégia para dar celeridade aos levantamentos.

O economista é um dos braços direitos do ministro da Economia, Paulo Guedes, e assume o comando da pasta após a exoneração do então ministro Bento Costa Lima Leite de Albuquerque, que foi retirado da chefia do ministério frente à insatisfação de Bolsonaro com as medidas para frear as altas recorrentes nos preços dos combustíveis.

