Petrobras reduz preço da gasolina nesta quarta-feira (20); saiba mais

Nesta terça-feira (19), a Petrobras informou que irá reduzir o preço da gasolina vendida para todas as distribuidores a partir desta quarta-feira (20). O valor do litro do combustível passará de R$ 4,06 para R$ 3,86. Conforme a empresa, o preço dos demais combustíveis não serão alterados.

A redução do preço da gasolina será de R$ 0,20 por litro, o equivalente a -4,93% do valor atual.

Essa será a primeira queda dos valores desde dezembro de 2021. O preço, no entanto, volta a ser o mesmo de maio deste ano, antes do anúncio do aumento feito em junho.



Preços na bomba

O preço de venda dos combustíveis para as refinarias são um dos fatores de composição do preço final, somado aos impostos e a fatia de distribuidoras e revendedores.

A Petrobras afirmou que, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,96, em média, para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba.

Quem apura o valor na bomba, no entanto, é o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Conforme os dados das pesquisas feitas pela ANP, a gasolina teve queda nas últimas três semanas, por conta da limitação do ICMS aprovada pelo Congresso Nacional.

A medida fez o preço médio da gasolina passar de R$ 7,39 para R$ 6,07. A redução nas refinarias deve deixar o valor ainda mais baixo.

Cenário internacional

A Petrobras ainda se vale da redução dos preços do petróleo Brent desde fevereiro, que chegaram perto dos US$ 140 no estouro da guerra na Ucrânia e hoje giram em torno dos US$ 100.

Segundo a petroleira, a redução "acompanha a evolução dos preços internacionais de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio".

Desde que foi instaurada a política de paridade de preços internacionais (PPI), em 2016, a Petrobras tenta parear o preço da gasolina na refinaria com o preço internacional. Ou seja, os reajustes são resultado das oscilações dos preços do petróleo e do câmbio.

Mas, mesmo com redução dos preços das commodities, o câmbio não aliviou. No fim de maio, o dólar comercial estava cotado na casa dos R$ 4,70. Hoje, opera próximo aos R$ 5,40.





Fonte: Informações do g1.

