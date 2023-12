Petrobras abre concurso com salário inicial de R$ 5,8 mil; saiba mais

As inscrições abrem no dia 28 de dezembro

A Petrobras divulgou um edital de um novo concurso público que conta com um salário inicial de mais de R$ 5,8 mil. Conforme o documento, há 6.412 vagas disponíveis, incluindo cadastro de reserva.

O concurso oferece oportunidades para sete estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. O período de inscrições começa às 10h do dia 28 de dezembro e vai até as 18h do 31 de janeiro de 2024. Os participantes deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$62,79.

A respeito das vagas, 916 são para início imediato, e 5.486 para formação de cadastro reserva. O edital aponta que os cargos disponíveis são para Enfermagem do Trabalho, Logística de Transportes, Química de Petróleo, Segurança do Trabalho, entre outros. Para se inscrever, é necessário possuir nível médio ou técnico completo.

O salário básico dos aprovados é de R$ 3.446,23 com garantia de remuneração mínima de R$ 5.878,82.



O processo seletivo avaliará os candidatos por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações estão previstas para ser aplicadas em 24 de março.

