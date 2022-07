Pesquisa revela que o Grêmio tem os torcedores mais fiéis; veja lista

Da Redação

Torcida do Grêmio - Imagem do Instagram oficial do clube brasileiro

No país do futebol, torcer para um time é coisa séria. Uma pesquisa feita pela jornal O Globo, juntamente com o instituto Ipec, indicou que o Grêmio é o clube brasileiro com os torcedores mais fiéis. Depois do Tricolor Gaúcho, Flamengo e Corinthians completam o pódio.

Na pesquisa, foi perguntando para as pessoas por qual time ela "torce ou tem uma simpatia maior", com a possibilidade de falar uma ou duas respostas. Entre os participantes, 90,6% dos torcedores gremistas afirmaram torcer apenas para o seu time; 11,2% disseram torcer por mais de um clube brasileiro.

O levantamento mostrou que os habitantes das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte têm maior inclinação a torcer por duas equipes – 15% dos entrevistados dessas regiões responderam simpatizar com dois times. No Sudeste e no Sul, no número cai para 8%.



Veja a lista de clubes que contam com mais torcedores exclusivos:



1º- Grêmio – 90,6%

2º- Flamengo – 81,2%

3º- Corinthians – 80,6%

4º- Cruzeiro – 75,8%

5º- São Paulo – 75,6%

6º- Vasco – 71,4%

7º- Palmeiras – 65,5%







Fonte: Informações do Metrópoles.

