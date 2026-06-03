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Pesquisa mostra que violência e corrupção seguem como maiores preocupações dos brasileiros

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 13:22:00 Editado em 03.06.2026, 13:29:21
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O levantamento What Worries the World, realizado pela Ipsos/Ipec no mês de maio, mostra que crime e violência seguem como a principal preocupação dos brasileiros, citados por 48% dos entrevistados. O índice teve leve alta de um ponto porcentual em relação a abril e avançou sete pontos na comparação anual.

Corrupção e desigualdade social aparecem quase empatadas na sequência, com 37% e 36% das menções, respectivamente - queda de dois pontos porcentuais no mês, no primeiro caso, e estabilidade, no segundo. Saúde vem logo depois, com 35%, também estável, seguida por impostos, que avançou três pontos e chegou a 29%. Em geral, o ranking das preocupações pouco mudou em relação ao levantamento anterior.

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No entanto, segundo o CEO da Ipsos Brasil, Diego Pagura, a percepção dos brasileiros sobre o rumo do País apresentou melhora relevante. A parcela dos entrevistados que avalia que o Brasil está na direção certa subiu para 39%, alta de sete pontos porcentuais em relação a abril e de dois pontos na comparação anual. Ainda assim, 61% dos respondentes consideram que o País está no caminho errado.

A avaliação da economia também melhorou, ainda que apresente cenário geral desfavorável. A percepção positiva sobre a situação econômica brasileira chegou a 35%, avanço de quatro pontos porcentuais no mês. Em contrapartida, 65% avaliam as condições atuais como negativas. "Trata-se de um dos movimentos mais expressivos observados recentemente e que sugere um humor um pouco menos negativo em relação ao País", afirma.

Para Pagura, embora as principais preocupações dos brasileiros permaneçam praticamente inalteradas, a melhora na avaliação sobre os rumos do País sugere um ambiente um pouco menos negativo do que o observado nos meses anteriores, apesar de distante de um otimismo consolidado.

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