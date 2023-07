Pescadores flagram jacaré sendo devorado por piranhas; veja flagrante

Pescadores se depararam com um cardume de piranhas devorando um jacaré no Rio Javaés, região oeste do Tocantins. Um vídeo a respeito do episódio circula nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o réptil virado para baixo, enquanto os peixes entram e saem de seu corpo. "Olha que doideira, mano. As bichas tão dentro dele, mano", disse um homem ao fundo.

A pessoa responsável por registrar o momento, o contador Kadson Luz, de 40 anos, conversou com a imprensa e contou que o episódio aconteceu em junho durante uma pesca esportiva. “A gente estava passando e viu o jacaré de costas e as piranhas batendo na água. Quando fomos ver eram as piranhas comendo ele. Nem sabemos o que aconteceu. Já o achamos lá daquele jeito”, disse ao G1.

Veja:

O contador vive em Palmas com a família e contou ao g1 que, nas horas vagas, se aventura em viagens para pescar nos rios de Tocantins. Nesta oportunidade, ele estava com dois amigos e o filho. Ele disse que essa não foi a primeira situação inusitada que viu nas excursões.

“Já teve cobra que subiu no caiaque. Desta vez, a gente não estava filmando. Cobra sobe, e você pula fora. Já vi arraias nadando na flor da água. Nessa vez, a gente até achou estranho, mas não aconteceu nada”, destacou ao g1.

