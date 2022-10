Pescador grava vídeo beijando sucuris durante acasalamento; assista

Da Redação

Cezar Augusto Arruda, aparece com um copo térmico na mão, se aproxima das cobras e beija cada uma delas

Um pescador está viralizando após ter sido gravado beijando sucuris enquanto as serpentes acasalavam às margens de um rio, no Mato Grosso do Sul. O ato inusitado aconteceu durante um torneio de pesca, distrito de Albuquerque, em Corumbá. Assista no final da matéria.

No registro, Cezar Augusto Arruda, aparece com um copo térmico na mão, se aproxima das cobras e beija cada uma delas. A ação foi compartilhada por ele, que ainda brincou com a situação: “Velho do Rio, matou muita gente. Pantanal acabou, agora tá tirando férias".

Em entrevista para o jornal Primeira Página, o corretor de imóveis relembra que havia acabado de retornar do torneio, quando ele e os colegas avistaram as cobras em um barranco. “Nos encontramos a cobra acasalando quando retornamos da pesca, ai fizemos uma foto e tiramos ela da estrada e a colocamos no camalote, foi o momento em que ela acabou comendo o macho”, contou.

O caso aconteceu neste final de semana, e Cezar descreveu como uma sensação única. “Foi uma sensação muito bacana e única. Foi maravilhoso ver uma coisa daquelas de maneira tão próxima”, contou o corretor.





Alerta da PMA

A Polícia Militar Ambiental (PMA) faz alerta sobre a atitude. O tenente-coronel da Polícia Militar Ambiental (PMA), Edenilson Queiroz, diz que o vídeo é alarmante e que a atitude do pescador foi errônea.

Como orientação, Queiroz é categórico ao dizer que a orientação é para não se aproximar de animais silvestres. "O animal não pode se sentir acuado. Não pode se aproximar. A atitude é errado! O lugar de fauna é no lugar dela. Devemos evitar esse tipo de situação", finaliza.





Assista:

Fonte: Informações g1 e Primeira Página.

