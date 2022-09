Pescador do Amapá passa 11 dias à deriva e é encontrado no Suriname

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Romualdo Macedo Rodrigues, ficou dentro de um freezer até ser encontrado

Um pescador, de 44 anos, de Oiapoque, no Amapá, foi encontrado na costa do Suriname após passar onze dias à deriva no Oceano Atlântico. O mais surpreendente é que Romualdo Macedo Rodrigues, ficou dentro de um freezer até ser encontrado na última terça-feira (30/08) a 450 km do ponto onde seu barco naufragou.

continua após publicidade .

O pescador Romualdo Macedo Rodrigues, de 44 anos, viveu um drama recente. Ele naufragou e ficou 11 dias à deriva no Oceano Atlântico boiando dentro de um freezer. Tudo terminou bem. Ele iria de Oiapoque para a Ilha dos Macacos, na Guiana Francesa. pic.twitter.com/alOcRhjxS6 — Amoreca Original (@alynekaiser) August 30, 2022

A embarcação em que estava foi afundada na costa do país quando ele ia em direção a Ilha dos Macacos, na Guiana Francesa. Quando a embarcação em que ele estava afundou, o pescador teve de recorrer ao freezer para sobreviver. Romualdo foi encontrado por pescadores de uma outra embarcação desidratado, desorientado, com as roupas rasgadas e com quadro de insolação, segundo o portal O Liberal.



continua após publicidade .

O caso ocorreu no dia 11 de agosto. Durante um tempo, ele ficou preso no território do Suriname por ter sido tratado, a princípio, como imigrante ilegal. Depois, Romualdo conseguiu ser repatriado, por meio de um voo que o levou até Belém, no Pará.

Com informações do Correio 24 Horas.

Siga o TNOnline no Google News