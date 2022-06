Pescador captura arraia gigante de 300 kg em Camboja

Da Redação

A captura é considerada a maior já registrada até o momento

Um pescador, de 42 anos, identificado como Moul Thun, pescou o maior peixe já registrado na história: uma arraia de 300 kg com quase quatro metros de comprimento. A captura aconteceu em Camboja, país asiático. As informações foram divulgadas pelo projeto Wonders of the Mekong.

continua após publicidade .

De acordo com a fundação, a pescaria aconteceu no dia 13 de junho, no rio Mekong. Assim que Moul capturou o animal aquático, acionou o projeto, pois há uma parceria entre autoridades e especialistas do país asiático com cientistas norte-americanos.

A arraia foi medida e pesada e, na sequência, foi devolvida à natureza. De acordo com os cientistas, o animal tem um bom estado de saúde.

continua após publicidade .

Os responsáveis pelo projeto colocaram um rastreador no peixe a fim de registrar seus movimentos e ajudar os especialistas a entenderem melhor o comportamento de animais da espécie na região.

O pescador responsável pela captura da arraia gigante, Moul, recebeu um bônus de US$ 600, equivalente a R$ 3,1 mil.

Antes da arraia capturada na última semana, o maior peixe de água doce já pescado no mundo tinha sido encontrado também no Camboja. Em 2005, um bagre gigante foi encontrado no mesmo rio pesando 293 quilos.

Com informações do UOL.