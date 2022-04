Da Redação

Peru pretende punir estupradores com castração química

Nesta segunda-feira (18), o presidente do Peru, Pedro Castillo, disse que irá encaminhar ao Congresso do país um projeto de lei que autoriza a castração de estupradores. A proposta deve ser enviada ainda nesta semana.

Castillo disse aos apoiadores que a punição seria em decorrência de "um clamor popular". A iniciativa foi anunciada pelo presidente após a divulgação de um caso da semana passada em que uma criança de 3 anos foi sequestrada e estuprada por um homem, que gravou o ataque.

Segundo Castillo, a proposta, que ainda não foi apresentada formalmente ao Congresso, prevê a punição de agressores de menores de idade, adolescentes e mulheres.

No entanto, existe uma forte resistência ao projeto dentro do atual governo peruano. Alfonso Chávarry, ministro do Interior, discordou do presidente e disse, em entrevista coletiva, que a proposta "tem que ser reavaliada" e que não poderia ser aplicada "sem ter um estudo".

Castração química

A intervenção antilibidinal, mais conhecida como castração química, consiste em reduzir a libido do paciente. Para isso, é feita a administração de drogas.

Um estudo publicado na revista científica Human Rights Law Review, em fevereiro do ano passado, explica que a castração pode ocorrer de duas formas: com drogas hormonais com efeitos supressores de testosterona ou com drogas não hormonais, como antidepressivos ou antipsicóticos, cujos efeitos redutores da libido operam por meio de outros mecanismos.

