Uma perseguição policial terminou com dois suspeitos mortos na Marginal Pinheiros no fim da noite de quarta-feira, 18. Os dois homens estavam em um veículo utilizado em crimes contra estabelecimentos comerciais. Eles desobedeceram uma ordem de parada e durante a fuga atiraram contra policiais. A ocorrência foi registrada perto da Ponte Cidade Jardim, zona sul da capital paulista.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a pista expressa, no sentido da Castello Branco, precisou ser interditada na região para a realização da perícia. Após a conclusão dos trabalhos, por volta das 8h30 desta quinta-feira, 19, as duas faixas ocupadas da esquerda foram liberadas para o trânsito.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do Comando de Ações Especiais de Polícia (CAEP), envolveram-se em uma intervenção policial durante acompanhamento a um veículo ocupado por dois indivíduos, na Marginal Pinheiros.

De acordo com as informações preliminares, os ocupantes de um Fiat Argo, utilizado em crimes contra estabelecimentos comerciais, desobedeceram à ordem de parada e iniciaram fuga.

Durante o acompanhamento, houve confronto, sendo necessário o uso de força para cessar a agressão dos criminosos. "Na sequência, o veículo foi interceptado e ocorreu novo confronto. Um dos ocupantes desembarcou portando uma arma de fogo e foi alvejado. O segundo permaneceu no interior do automóvel. Ambos foram desarmados e, após acionamento do resgate, tiveram os óbitos constatados no local", disse a Polícia Militar.

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A ocorrência foi, inicialmente, apresentada ao 91º DP (Ceagesp).