Da Redação

Perna de motociclista fica pendurada em carro após batida

Uma câmera de segurança registrou um acidente grave envolvendo um carro e uma moto, em São Paulo, na última terça-feira (28). As imagens foram divulgadas recentemente e chamam a atenção, pois o piloto da moto perdeu uma perna no acidente.

continua após publicidade .

No registro é possível ver o momento em que o motociclista faz uma curva, entra na contramão e bate na lateral de um carro que trafegava no sentido contrário.

A perna esquerda da vítima é arrancada e fica presa no lugar do retrovisor do carro. O condutor e uma passageira do carro descem assustados com a cena.

continua após publicidade .

O helicóptero Águia 4 do Grupamento Aéreo da Polícia Militar foi acionado para prestar apoio à ocorrência, além de outras duas viaturas que auxiliaram no acidente.

Perna de motociclista fica pendurada em carro após batida - Vídeo por: tnonline