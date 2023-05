Péricles homenageia integrante de sua equipe morto após espancamento

Da Redação

Uma confusão em um posto de combustíveis localizado na Região Metropolitana de São Paulo culminou com a morte de um dos integrantes da equipe do cantor Péricles. Eduardo Wagner de Oliveira Santos, mais conhecido como Wagner Patiara, trabalhava como iluminador de palco dos shows do cantor que se manifestou nas redes sociais.

A vítima foi espancada em um estabelecimento localizado em Mau, no último domingo (14). Segundo testemunhas, Eduardo aparentava estar embriagado e se envolveu em uma briga com clientes da loja de conveniência do posto. Na parte de fora, ele teria derrubado engradados de cerveja e sido agredido. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá.

O corpo do iluminador está sendo velado no Cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá. O sepultamento está previsto para as 14h.

“Siga em paz, meu parceiro. Sentiremos a sua falta. A sua genialidade, o seu profissionalismo e o seu bom coração ficaram guardados em minha memória pra sempre. Deus te receba de braços abertos”, escreveu Péricles no Instagram.

