Perguntamos ao ChatGPT: Como a inteligência artificial muda o ensino?

Leon Ferrari (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Lançado em novembro, o ChatGPT, uma inteligência artificial de geração de texto (GPT-3) em uma interface de uso simples (um chat, como o próprio nome diz), desenvolvida pela empresa OpenAI, deu o que falar e mostrou seu poder: "foi aprovada" no exame final do Master in Business Administration (MBA) da Universidade de Wharton, no Exame de Ordem (MBE) e também no Exame de Licenciamento Médico dos Estados Unidos (USMLE).

continua após publicidade .

Na área educação, nos EUA, chegou no "meio" do semestre letivo e já causou um certo frenesi, com instituições banindo o uso dele. No Brasil, chegou quando o semestre se encerrava, mas, agora, professores já estudam a plataforma e, com base nisso, pensam os planos de ensino e as avaliações com a presença desse "novo aluno".

O Estadão resolveu questionar o que o próprio ChatGPT "pensa" sobre seus impactos na educação. Ele reconhece que sua introdução pode aumentar casos de plágio, mas destaca que "a prevenção da prática 'depende da educação dos estudantes sobre a importância da integridade acadêmica e da autoria original", e frisa que embore prime pela objetividade, suas respostas podem refletir "vieses" e "desigualdades" das fontes do banco de dados dele.

continua após publicidade .

A interface web ainda está completamente em inglês, mas o robozinho entende e dá respostas em um português bastante razoável, fora alguns deslizes ortográficos.

Quais são os benefícios e os riscos do ChatGPT na educação?

Benefícios:

continua após publicidade .

1. Acessibilidade: permite que alunos tenham acesso a informações e recursos educacionais 24/7.

2. Personalização: pode adaptar suas respostas às necessidades individuais dos estudantes.

3. Conveniência: os estudantes podem fazer perguntas e receber respostas rapidamente, sem ter que esperar por um professor ou tutor.

continua após publicidade .

Riscos:

1. Precisão: dependendo do treinamento, o modelo pode não fornecer informações precisas ou atualizadas.

continua após publicidade .

2. Limitado à programação: não pode considerar nuances ou contextos complexos.

3. Falta de ensino humano: não pode fornecer feedback individualizado, orientação ou incentivo.

O ChatGPT pode aumentar o plágio em trabalhos escolares?

continua após publicidade .

Sim, há um risco de aumento do plágio se os estudantes usarem o ChatGPT para copiar respostas ou informações diretamente em seus trabalhos escolares. É importante que os educadores ensinem aos estudantes a importância da citação e da integridade acadêmica, independentemente do uso da tecnologia.

Como identificar um plágio utilizando o ChatGPT?

1. Verificação de fontes: comparar as respostas do ChatGPT com fontes confiáveis para verificar sua precisão e originalidade.

continua após publicidade .

2. Análise de escrita: comparar a escrita dos estudantes com as respostas do ChatGPT para identificar semelhanças significativas.

3. Ferramentas anti-plágio: usar ferramentas de software de anti-plágio para verificar se as respostas dos estudantes correspondem a respostas conhecidas do ChatGPT.

continua após publicidade .

Observe que essas medidas são meramente preventivas e que a prevenção eficaz do plágio ainda depende da educação dos estudantes sobre a importância da integridade acadêmica e da autoria original.

Como usar o ChatGPT como um aliado no processo de ensino-aprendizagem?

1. Como recurso complementar: usar o ChatGPT como uma fonte adicional de informações e recursos para complementar o ensino dos professores.

continua após publicidade .

2. Para estimular a pesquisa: incentivar os estudantes a formular perguntas e explorar diferentes perspectivas com o ChatGPT.

3. Para melhorar a compreensão: usar o ChatGPT como uma ferramenta para clarificar dúvidas e conceitos, ajudando os estudantes a compreender melhor o material.

4. Como ferramenta de autoavaliação: os estudantes podem testar seu conhecimento perguntando ao ChatGPT questões relacionadas ao material que estão estudando.

continua após publicidade .

Observe que o uso do ChatGPT como aliado no processo de ensino-aprendizagem deve ser supervisionado e orientado por educadores, que devem certificar-se de que o modelo está fornecendo informações precisas e apropriadas.

Por que os alunos não devem recorrer ao plágio em seus trabalhos acadêmicos?

continua após publicidade .

O plágio é inapropriado porque:

1. Viola a integridade acadêmica: os trabalhos escolares devem refletir o conhecimento e a compreensão dos alunos, não de outras fontes.

2. Rouba a autoria: o plágio impede que os alunos recebam o crédito pelo trabalho que realizaram.

continua após publicidade .

3. Não incentiva o aprendizado: o plágio não incentiva o desenvolvimento de habilidades críticas e independentes de pensamento.

4. Pode resultar em sanções: dependendo da escola ou da instituição, o plágio pode resultar em sanções graves, como a reprovação em uma atividade ou curso.

Em vez de recorrer ao plágio, os alunos devem se esforçar para desenvolver habilidades de pesquisa e escrita, citar fontes apropriadamente e produzir trabalhos escolares originais e significativos.

continua após publicidade .

Como referenciar conteúdos fornecidos pelo ChatGPT em meus trabalhos acadêmicos?

Recomenda-se citar as informações fornecidas pelo ChatGPT como uma fonte de informação da Internet. Algumas sugestões incluem:

continua após publicidade .

1. Autor: OpenAI

2. Título do Site: OpenAI

3. Data de acesso: data em que você obteve as informações do ChatGPT

continua após publicidade .

4. URL: https://openai.com/

Exemplo de formatação em estilo MLA:

OpenAI. OpenAI, https://openai.com/. Acessado em data de acesso.

Cada escola ou instituição pode ter suas próprias exigências de formatação, então é importante verificar as diretrizes específicas da sua instituição antes de citar fontes da Internet.

O ChatGPT contem viés humano em suas respostas?

Sim, o ChatGPT foi treinado com base em grandes quantidades de texto da Internet e outras fontes, e, como resultado, pode refletir vieses e desigualdades presentes nessas fontes. Por exemplo, pode haver uma representação inadequada de grupos minoritários ou desigualdades de gênero em suas respostas. É importante levar isso em consideração e verificar com fontes confiáveis para garantir a precisão e a objetividade das informações fornecidas pelo ChatGPT. Além disso, a OpenAI está trabalhando para minimizar os vieses em suas tecnologias de IA.

Como identificar que uma resposta do ChatGPT tem alguma imprecisão?

Algumas dicas para identificar a precisão de uma resposta do ChatGPT incluem:

1. Verificar fontes confiáveis: consulte fontes de informação confiáveis, como livros, artigos de periódicos e sites governamentais, para verificar a precisão das informações fornecidas pelo ChatGPT.

2. Considerar o contexto: o ChatGPT pode ter dificuldade em compreender o contexto preciso de uma pergunta e pode fornecer informações imprecisas ou desatualizadas.

3. Analisar a linguagem: as respostas do ChatGPT são geradas automaticamente e podem conter erros de gramática, ortografia e sintaxe.

4. Questionar afirmações extremas ou surpreendentes: as respostas do ChatGPT podem incluir afirmações extremas ou surpreendentes que requerem verificação adicional.

Em geral, é importante ter um senso crítico e verificar as informações fornecidas pelo ChatGPT antes de usá-las em trabalhos escolares ou em outras situações importantes.

O ChatGPT pode substituir um professor no futuro?

Não. O ChatGPT é apenas uma ferramenta tecnológica e não pode substituir completamente a interação humana, a empatia e a habilidade de ensinar de um professor. Ele pode ser uma ajuda complementar, mas não pode substituir a importância do ensino humano.