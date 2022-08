Perfil do IBGE no Twitter é hackeado; conta já foi recuperada

Da Redação

Com quase 200 mil seguidores, a conta do IBGE publica as pesquisas realizadas pelo órgão

Nesta segunda-feira (1º), data em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deu início ao Censo Demográfico 2022, o perfil do órgão foi hackeado.

Com quase 200 mil seguidores, a conta do IBGE publica as pesquisas realizadas pelo órgão. No começo da noite desta segunda, no entanto, a página do instituto exibiu informações sobre um serviço de criptomoedas.



O IBGE comunicou que a conta no Twitter foi recuperada por volta das 20h10. Segundo o instituto, os gestores das redes sociais do órgão fizeram um alertar para o Twitter e acionaram a área de informática do instituto.

Nesta segunda-feira, o IBGE começou a coleta domiciliar do Censo com dois anos de atraso. Até o início de novembro, mais de 183 mil recenseadores, devidamente identificados, estarão nas ruas de todos os 5.570 municípios brasileiros.

