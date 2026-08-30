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VENEZUELA

Perfil de Maduro divulga novas fotos do ex-presidente em prisão nos EUA

Imagens foram registradas em junho, um dia após terremoto que deixou mais de 6 mil mortos na Venezuela

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Perfil de Maduro divulga novas fotos do ex-presidente em prisão nos EUA
Autor Nicolás Maduro divulgou, neste domingo (30), novas imagens suas - Foto: Reprodução

O perfil do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro divulgou, neste domingo (30), novas imagens suas no presídio onde está detido em Nova York, nos Estados Unidos. Nas fotografias, o ex-mandatário posa para a câmera vestindo um uniforme prisional cinza.

-LEIA MAIS: Crianças feridas após brinquedo inflável ser arrastado durante temporal seguem internadas

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A postagem foi direcionada a netos, crianças e apoiadores políticos, sendo classificada no texto como um "pequeno presente de amor e esperança".

Segundo a publicação, os registros fotográficos foram feitos na tarde de 25 de junho, exatamente um dia após os terremotos que devastaram a Venezuela e deixaram mais de 6 mil mortos. A divulgação das fotos busca demonstrar resiliência aos seguidores, destacando que Maduro e sua esposa, Cilia Flores, permanecem inabaláveis.

O texto afirma que ambos seguem firmes e com os corações transbordando pelo carinho recebido do público. A mensagem é encerrada com uma referência bíblica, ressaltando que o casal mantém a confiança em Deus e no futuro do país sul-americano.

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