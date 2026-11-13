Perdeu o emprego de novo? Veja como funciona o prazo extra de proteção do INSS
Entendimento dispensa novo ciclo de pagamentos para usar a prorrogação
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o segurado do INSS que já fez mais de 120 contribuições mensais sem perder a condição de segurado pode usar mais de uma vez o prazo extra de proteção previdenciária. Quem já utilizou a prorrogação, voltou a contribuir e depois perdeu o emprego novamente poderá recorrer ao prazo adicional sem ter de completar outro ciclo de mais de 120 pagamentos.
A Primeira Seção do STJ julgou o assunto no Tema Repetitivo 1.352. Na consulta ao portal do tribunal, o mérito constava como julgado e o acórdão ainda aguardava publicação.
O período de graça é o tempo em que a pessoa mantém a qualidade de segurado mesmo sem recolher ao INSS. Nesse intervalo, o trabalhador ou seus dependentes podem ter acesso a benefícios como auxílio por incapacidade temporária, conhecido como auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte, desde que cumpram os requisitos de cada benefício.
Para quem deixa de exercer atividade remunerada, o prazo funciona assim:
- Até 12 meses na regra geral.
- Até 24 meses para quem tem mais de 120 contribuições mensais sem ter perdido a qualidade de segurado nesse intervalo.
- Até 36 meses quando, além de cumprir o requisito de contribuições, o segurado comprova a situação de desemprego. O recebimento do seguro-desemprego ou o registro no Sistema Nacional de Emprego (Sine) são formas de comprovação.