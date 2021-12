Da Redação

Pênis de borracha é achado na mesa de professor da PM de SP

Um pênis de borracha foi deixado sobre a mesa de um dos professores da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo, responsável por formar os principais quadros da corporação. O objeto foi encontrado no último dia 12 e a Corregedoria da PM foi acionada para investigar o caso. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Além de deixar o objeto fálico na mesa, o suspeito também atirou água no computador. Funcionários e alunos chegaram a ficar retidos no local, mas foram liberados após ninguém assumir a autoria do ato. O caso segue em investigação e os objetos da sala foram recolhidos para perícia. Os agentes tentam encontrar alguma digital que possa indicar o suspeito.

De acordo com informações da Folha, a academia do Barro Branco tem aproximadamente 660 cadetes, além de cerca de 140 funcionários. Não há câmeras no local onde o trote ocorreu.