'Peladão' tenta invadir comércio, fica entalado e acaba preso pela PM

Um ladrão se deu mal, de fato, ao tentar invadir um estabelecimento comercial para cometer um furto. O homem ficou preso no telhado do local, mas o fato ficou ainda pior devido ao criminoso ser flagrado nu. O fato foi registrado no último domingo, dia 9 de julho, em Baturité, no Ceará.

O fato ficou em alta nos últimos dias após um vídeo circular nas redes sociais. Nas imagens, o ladrão aparece com os braços presos para cima, nas ripas do telhado. O suspeito estava com a parte debaixo do corpo despida.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi chamada pelo proprietário do estabelecimento. Os agentes utilizaram uma escada para tentar ajudar o invasor a sair.

Ainda de acordo com a corporação, o homem apresentava "indícios de capacidade psicomotora alterada". Devido a isso, o dono do comércio decidiu não prestar queixa contra o suspeito.

Com informações do G1.

