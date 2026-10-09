Pela segunda vez na história, sorteio de Ano Novo terá prêmio bilionário

A Caixa Econômica Federal definiu o cronograma oficial da Mega da Virada 2026, que terá prêmio inicial estimado em R$ 1 bilhão e uma alteração inédita em seu calendário tradicional. O sorteio do concurso especial número 3100, historicamente realizado na noite de 31 de dezembro, ocorrerá excepcionalmente no dia 1º de janeiro de 2027, às 10h.

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Esta é a segunda vez na história das loterias brasileiras em que a estimativa da premiação alcança o patamar bilionário. A transferência da data foi motivada por necessidades de ajustes operacionais da instituição financeira. A mudança visa evitar percalços semelhantes aos registrados na edição anterior, quando instabilidades técnicas decorrentes do alto volume de apostas adiaram o sorteio de 31 de dezembro de 2025 para a manhã de 1º de janeiro de 2026.

O período de captação de apostas começará em 3 de novembro de 2026 com as vendas paralelas, fase em que os jogos da Mega da Virada serão efetuados simultaneamente aos concursos regulares da Mega-Sena. Esse modelo seguirá até o dia 16 de dezembro. A partir de 17 de dezembro, a comercialização passará a ser exclusivamente dedicada ao concurso especial 3100 em todas as lotéricas e canais digitais do país, estendendo-se até a data do sorteio.

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Por se tratar de um concurso especial, a Mega da Virada 2026 não acumula. Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas sorteadas, o valor total do prêmio principal será repassado aos ganhadores da quina, que acertarem cinco números. Se não houver acertadores nessa faixa, a quantia será distribuída entre os apostadores que cravarem a quadra, garantindo a entrega integral do montante.