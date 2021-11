Peixe 'monstro' raro é flagrado em praia dos Estados Unidos

Da Redação

Um espécie assustadora de peixe foi flagrada em uma praia da Califórnia, nos Estados Unidos. O peixe foi fotografado no último final de semana, porém, a imprensa divulgou a notícia recentemente.

continua após publicidade .

O animal aquático, de nome científico Himantolophus sagamius, é mais conhecido por peixe-futebol do Pacífico nos EUA.

De acordo com especialistas, encontrar um peixe desta espécie é muito raro, pois o animal vive a uma profundidade de 300 a 1,200 metros abaixo do nível do mar.

continua após publicidade .

O peixe-futebol contém dentes assustadores e "espinhos" na lateral de seu corpo, arma utilizada para se defender de seus predadores.

Até o momento não se sabe como o animal foi parar na praia, mas há a suspeita de que a topografia da região tenha influenciado. O peixe vive em "desfiladeiros" no fundo do mar. Esses lugares recebem sedimentos constantemente, o que acaba "empurrando" o animal para cima.

Com informações; G1.