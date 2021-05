Pedreiro encontra carteira com R$ 12 mil e devolve ao dono

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O pedreiro José Adilson Ferreira, de 42 anos, morador de Curitibanos, em Santa Catarina, encontrou uma carteira quando estava indo buscar uma cesta básica. Ao abrir, ele se deparou com os documentos em nome de Ivo Mazzuco, talões de cheque e 12 mil reais em dinheiro.

O fato ocorreu na manhã de terça-feira (25), quando ele voltou para casa do trabalho para almoçar. Quando voltou ao serviço, foi primeiro na escola da filha para buscar uma cesta básica e no caminho, viu a carteira no chão, em frente a um ferro-velho. Ele teria reconhecido o dono da carteira pelos documentos e começou a tentar localizá-lo. Uma câmera de segurança em frente a um ferro-velho registrou o momento.

O dono da carteira, Ivo Mazzuco, voltou ao ferro-velho onde havia comprado algumas peças quando percebeu que teria esquecido a carteira . Ele soube através das imagens da câmera de segurança que o pedreiro havia encontrado e o estava procurando. Em pouco tempo os dois se encontraram e a devolução foi feita.



