Pedra desliza sobre casa e deixa jovem preso pelas pernas

Uma pedra com cerca de uma tonelada deslizou e caiu sobre uma casa no Sampaio, na zona norte do Rio de Janeiro. Lucas da Silva, de 18 anos, chegou a ficar com as pernas presas debaixo da rocha, mas foi resgatado com vida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h41 para atender uma ocorrência de deslizamento de pedras. Os bombeiros do quartel de Vila Isabel foram ao local na avenida Marechal Rondon, número 2263.

Uma casa estava totalmente destruída, e Lucas da Silva, 18 anos, estava soterrado pela pedra. O resgate, que contou com o apoio do grupamento de busca e salvamento do quartel da Tijuca, demorou horas, pois foi preciso içar a rocha.

O jovem foi transferido para uma unidade de saúde da região.

