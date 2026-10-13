Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
ACIDENTE

Pedra de 50 quilos cai de caminhão e deixa motorista em estado grave em SC

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (13); objeto destruiu o para-brisa do veículo e a vítima foi resgatada inconsciente

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pedra de 50 quilos cai de caminhão e deixa motorista em estado grave em SC
Autor Pedra atingiu o para-brisa do automóvel - Foto: 105 FM

Uma motorista de 60 anos ficou gravemente ferida na manhã desta terça-feira (13) após uma pedra de aproximadamente 50 quilos se soltar de um caminhão e atingir o carro que ela dirigia em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 8h, na Rua Manoel Francisco da Costa, localizada no bairro João Pessoa. O objeto que caiu do veículo de carga atingiu o para-brisa do automóvel que seguia logo atrás e destruiu a estrutura do teto.

LEIA MAIS: Sete municípios da região estão em situação de emergência após temporais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As equipes de resgate encontraram a condutora inconsciente dentro do veículo. A vítima sofreu um corte profundo de cerca de 30 centímetros na região da cabeça, além de apresentar suspeita de fratura na mão direita. O atendimento pré-hospitalar foi realizado pela Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em uma operação conjunta que mobilizou três viaturas e oito profissionais dos Bombeiros Voluntários da cidade.

Após receber os primeiros socorros no local, a mulher foi encaminhada em estado grave ao Hospital São José.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Bombeiros Voluntários caminhâo emergência médica feridos Jaraguá do Sul
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV