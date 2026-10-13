Pedra de 50 quilos cai de caminhão e deixa motorista em estado grave em SC

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (13); objeto destruiu o para-brisa do veículo e a vítima foi resgatada inconsciente

Uma motorista de 60 anos ficou gravemente ferida na manhã desta terça-feira (13) após uma pedra de aproximadamente 50 quilos se soltar de um caminhão e atingir o carro que ela dirigia em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 8h, na Rua Manoel Francisco da Costa, localizada no bairro João Pessoa. O objeto que caiu do veículo de carga atingiu o para-brisa do automóvel que seguia logo atrás e destruiu a estrutura do teto.

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As equipes de resgate encontraram a condutora inconsciente dentro do veículo. A vítima sofreu um corte profundo de cerca de 30 centímetros na região da cabeça, além de apresentar suspeita de fratura na mão direita. O atendimento pré-hospitalar foi realizado pela Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em uma operação conjunta que mobilizou três viaturas e oito profissionais dos Bombeiros Voluntários da cidade.

Após receber os primeiros socorros no local, a mulher foi encaminhada em estado grave ao Hospital São José.