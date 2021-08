Da Redação

Pedido de perdão após facada termina com beijo na delegacia

Na última quarta-feira (11), um desentendimento entre um casal quase terminou em tragédia após uma facada, em Pombal, Paraíba. Entretanto, a situação teve um final inesperado: uma reconciliação do casal, com direito a beijo na delegacia.

fonte: Reprodução/Diário do Sertão

Segundo Reginaldo Pereira, vítima da facada, ele foi golpeado pela sua própria esposa, Íris Cristina Rodrigues, no peito. Na delegacia, a mulher confirmou a agressão e disse que cometeu o crime por sentir "ciúmes dele com outra mulher".

Entretanto, o homem não quis representar contra a companheira. Em uma entrevista ao "Diário do Sertão", Reginaldo falou sobre seu estado de saúde, que, segundo ele, estava "ótimo".

Na sequência, a vítima perdoou Íris. “Por mim, tá perdoada demais”, diz o homem ao Diário do Sertão. No final de tudo, o casal se beija e Reginaldo alega que não conseguiria ver sua esposa presa: “Se ela for presa, vou junto”.

Veja:

A entrevista foi feita pelo "Diário do Sertão" e foi reproduzida no aplicativo TikTok - Vídeo por: Reprodução/TikTok