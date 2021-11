Da Redação

Pedestre passa por cima de carro parado sobre faixa; assista

Um morador de Caçu, no sul de Goiás, resolveu fazer uma ação inusitada no trânsito do município, na última quinta-feira (25). A situação foi registrada por uma câmera de segurança.

O cidadão estava andando a pé e precisava atravessar a principal avenida da cidade, a Idelfonso Carneiro, quando se deparou com um carro Fiat branco parado sobre a faixa de pedestres.

Diante da situação, ele andou em direção ao veículo e passou por cima do capô do carro.

O vídeo de uma câmera de monitoramento mostra a ação do pedestre. Depois de descer do capô do carro, ele se vira para o motorista e gesticula o braço.

O fato chamou a atenção e divertiu as pessoas que estavam no local. Assista:

Pedestre passa por cima de carro parado sobre faixa; assista - Vídeo por: tnonline