Pedágio free flow começa a ser instalado na Castello Branco; saiba quando entrará em operação

A rodovia Castello Branco, uma das principais ligações entre a capital e o oeste paulista, passará a contar com o sistema de cobrança eletrônica de pedágio a partir de março de 2027. O primeiro pórtico do pedágio free flow será instalado neste sábado, 7, no km 20 da pista expressa sentido São Paulo, em Barueri, próximo à capital. Outras 13 estruturas serão instaladas até o dia 5 de dezembro ao longo do trecho da rodovia entre São Paulo e Osasco, administrado pela concessionária Ecovias Raposo Castello.

O pedágio eletrônico, que o governo paulista batizou de Siga Fácil, permite o pagamento sem paradas ou redução de velocidade, como acontece nas atuais praças de cobrança da Castello. Assim que o sistema free flow entrar em operação, as praças físicas serão desativadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme o governo, o sistema de cobrança eletrônica leva em conta a quilometragem percorrida pelo veículo, permitindo uma redução no valor atual das tarifas. Em 67% das combinações de viagem analisadas pela concessionária, as tarifas ficaram menores. O sistema vai manter a isenção para motociclistas e o desconto para usuários frequentes.

Os pórticos de free flow têm câmeras e sensores que identificam a categoria do veículo, o tamanho e quantidade de eixos, leem a placa ou o tag instalado no para-brisas e emitem a cobrança.

Até março de 2027, os pórticos estarão em fase de construção, instalação de equipamentos, aferição e testes. Durante esse período, não haverá cobrança pelo novo sistema e o pagamento continuará sendo realizado normalmente nas atuais praças de pedágio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cronograma de instalação

07/11 - Barueri, km 20, pista expressa, sentido capital

10/11 - Itapevi, km 34, sentido capital

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

12/11 - Itapevi, km 34, sentido interior

14/11 - Barueri, km 20, pista marginal, sentido capital

17/11 - Barueri, km 29, sentido capital

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

19/11 - Barueri, km 24, pista expressa, sentido interior

19/11 - Osasco, km 18, pista expressa, sentido interior

22/11 - Osasco, km 18, pista marginal, sentido interior

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

21/11 - Barueri, km 29, sentido interior

23/11 - Barueri, km 24, pista marginal, sentido interior

26/11 - Barueri, km 24, pista expressa, sentido capital

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

28/11 - Barueri, km 24, pista marginal, sentido capital

03/12 - Osasco, km 15, pista expressa, sentido interior e capital

05/12 - Osasco, km 15, pista marginal, sentido interior e capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As datas previstas podem ser alteradas em razão de questões climáticas ou operacionais. O diretor superintendente da concessionária, Igor Barros, diz que a entrada em operação dos pórticos coloca a Castello Branco entre os sistemas rodoviários mais modernos do mundo. "O modelo permite uma cobrança proporcional ao uso da infraestrutura, ao mesmo tempo em que contribui para a fluidez do tráfego, a segurança viária e a transformação do corredor", afirma.

Mais tecnologia na rodovia

Segundo a concessionária, a atualização tecnológica da Castello Branco integra um programa de investimentos que soma R$ 8 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão do Lote Nova Raposo, que inclui trechos da Castello, Raposo Tavares e vias de interligação, na Grande São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No primeiro ano de operação, a Ecovias Raposo Castello investiu mais de R$ 224 milhões nos 74 quilômetros de rodovias sob sua administração. Entre as entregas previstas no contrato estão 78 km de faixas adicionais, 22 km de duplicações e 43 km de vias marginais. A ligação Cotia-Embu acrescentará 16 quilômetros à malha e elevará de 8 para 10 o número de municípios atendidos.

Pagamento por km utilizado

Segundo o governo, o novo modelo distribui a cobrança de forma proporcional ao trecho utilizado, em substituição à concentração do pagamento nas praças convencionais. As tarifas dos pórticos para carros variam de R$ 0,60 a R$ 4,50, contra os atuais R$ 4,20 nas praças de Osasco e Barueri e R$ 9,80 em Itapevi, que hoje concentram a cobrança em apenas um sentido.

O resultado é redução de tarifa em 67% das combinações de origem e destino analisadas. Quem percorre todo o trecho de São Paulo a Araçariguama pagará 8% menos.

Alguns exemplos de tarifas de ida e volta, segundo a Ecovias:

Osasco - Carapicuíba/Barueri: de R$ 8,40 para R$ 2,00 (-76%)

São Paulo - Carapicuíba/Barueri: de R$ 8,40 para R$ 3,20 (-62%)

Osasco - Rodoanel: de R$ 4,20 para R$ 2,00 (-52%)

Osasco - Barueri (km 26): de R$ 8,40 para R$ 4,40 (-48%)

Rodoanel - Carapicuíba/Barueri: de R$ 4,20 para R$ 2,20 (-48%)

Osasco - Itapevi: de R$ 8,40 para R$ 6,60 (-21%).

Os valores foram calculados com base nas tarifas de 2026 e com referência aos veículos de passeio. O pórtico de Osasco, no km 14, terá a menor tarifa da rodovia: R$ 0,60. Segundo a concessionária, isso resulta da aplicação do princípio do pedágio eletrônico: se o trecho utilizado é pequeno, a tarifa também é menor. Com os descontos para quem tem tag e utiliza a rodovia com frequência, o valor nesse pórtico pode chegar a R$ 0,48.

Como pagar com desconto

Quem usa tag, independentemente da bandeira, como meio de pagamento tem desconto automático de 5% em toda passagem (Desconto Básico de Tarifa). O Desconto para Usuário Frequente (DUF) é exclusivo para veículos de passeio e cresce conforme o número de passagens pelo mesmo pórtico, no mesmo sentido, dentro do mês: 5% da 1ª à 10ª passagem, 10% da 11ª à 20ª e 20% a partir da 21ª.

Para quem usa tag de qualquer bandeira, a cobrança é automática na fatura da operadora, como já ocorre hoje, sem mudança. Quem não tem tag pode consultar os débitos e pagar em até 30 dias no pedagiodigital.com, por Pix ou cartão de crédito, ou nos totens de autoatendimento disponíveis em pontos estratégicos da rodovia.

Os valores também ficam disponíveis no aplicativo CNH do Brasil, já integrado à concessionária. A consulta a débitos pode ser feita ainda no portal sigafacil.sp.gov.br, do governo do Estado de São Paulo.