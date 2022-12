Pedágio fica mais caro na rodovia que liga Curitiba ao Litoral de SC

Da Redação

Às vésperas do Ano Novo, ficou mais cara a tarifa de pedágio na BR-376, principal ligação de Curitiba com o Litoral de Santa Catarina. O reajuste começou a valer nesta segunda-feira (26). A tarifa básica no trecho da Arteris Litoral Sul passa a ser de R$ 4,70.

O novo valor é válido para as cinco praças de pedágio do trecho e o reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme deliberação publicada na edição da última sexta-feira (23) do Diário Oficial da União.

De acordo com a concessionária, o reajuste considera as revisões contratuais para recompor o equilíbrio econômico financeiro do contrato – e a correção frente à inflação, tendo como base o IPCA com percentual positivo de 10,38%. A data-base do contrato é 22 de fevereiro de 2022.

Tarifa de pedágio

A tarifa de pedágio é uma contrapartida do contrato de concessão assinado em 2008 entre a ANTT e a Arteris Litoral Sul. Além da operação das rodovias BR-116/Contorno Leste, BR-376/PR e BR-101/SC no trecho que liga as capitais Florianópolis e Curitiba, o contrato de concessão viabiliza investimentos com obras relevantes e uma série de melhorias para o trecho administrado.

