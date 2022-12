Pedágio fica mais caro na Imigrantes, Bandeirantes, Castelo e outras rodovias

José Maria Tomazela (via Agência Estado)

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) autorizou um aumento de mais de 10% nos preços dos pedágios a vigorar a partir da zero hora desta sexta-feira, 16, nas rodovias paulistas. Os novos valores constam de planilhas publicadas no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 14. No dia 30 de junho deste ano, véspera de vigorar o aumento previsto em contrato, o governador, então pré-candidato tucano à reeleição, havia anunciado o congelamento dos pedágios "para conter a alta desenfreada dos preços, principalmente dos combustíveis".

O aumento varia de 10,72% a 11,73%, dependendo do indexador previsto no contrato de concessão, e vale para as 18 concessionárias de rodovias paulistas. Quem for pegar estrada para viajar de férias ou para as festas de fim de ano já deve incluir no cálculo dos custos o pedágio mais caro. A Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) informou que o reajuste visa à reposição das perdas inflacionárias ocorridas no período de 12 meses - entre junho de 2021 e maio de 2022.

O aumento atinge os pedágios administrados pelas concessionárias CCR Autoban, AB Colinas, Ecovias, Intervias, Renovias, CCR SPVias, Tebe, AB Triângulo do Sol, CCR ViaOeste, CART, Ecopistas, CCR RodoAnel, Rodovias do Tietê, Rota das Bandeiras, SPMar, ViaRondon, Tamoios e Entrevias.

Com o reajuste, os pedágios das rodovias concedidas no Sistema Anchieta-Imigrantes, que têm a tarifa mais caras, passam a custar R$ 33,80. Já as tarifas mais baratas, do Rodoanel Leste, passam a ser de R$ 3,30 por trecho.

Acordo

Depois que o governador anunciou o congelamento das tarifas, em junho, a Associação Brasileira de Concessões Rodoviárias (ABCR) divulgou nota manifestando "grave preocupação com a adoção da medida anunciada, em um momento crítico no qual as empresas ainda enfrentam os efeitos econômicos da covid-19 e o aumento expressivo do preço de insumos."

No dia 10 de julho, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) deu prazo de dez dias para que o governo estadual prestasse esclarecimentos sobre a suspensão do reajuste e informasse sobre os fundamentos da decisão. No mês seguinte, o governo de São Paulo assinou contrato com as concessionárias se comprometendo a reajustar os pedágios até 16 de dezembro (após as eleições).

Conforme a Artesp, o aumento está previsto expressamente nos contratos de concessão. "O reajuste, a ser aplicado a partir da zero hora desta sexta-feira,16, era previsto inicialmente para julho, mas foi adiado pelo governo do Estado de São Paulo devido à sensível conjuntura econômica existente na ocasião, com alta inflação e alta desenfreada dos preços, em especial, de combustíveis", disse, em nota.

Veja novos valores

Sistema Anhanguera/Bandeirantes

Rodovia Anhanguera

Praça Perus: R$ 11,80

Valinhos: R$ 11,70

Nova Odessa: R$ 10,40

Limeira: R$ 7,80

Rodovia Bandeirantes

Praça Caieiras: R$ 11,80

Campo Limpo: R$ 11,80

Itupeva: R$ 11,70

Sumaré 10,40

Limeira 7,80

Sistema Castelo/Raposo

Rodovia Raposo Tavares

São Roque: R$ 11,60

Alumínio: R$ 11,60

Araçoiaba da Serra: R$ 4,90

Rodovia Castelo Branco

Praça Osasco: R$ 5,40

Barueri: R$ 5,40

Itapevi: R$ 10,80

Itu: R$ 14,60

Castelinho (Sorocaba): R$ 8,20

Sistema Anchieta/Imigrantes

Via Anchieta

Riacho Grande: R$ 33,80

Imigrantes

Piratininga: R$ 33,80

Diadema (bloqueio): R$ 2,40

Eldorado (bloqueio): R$ 4,80

Battistini (bloqueio): R$ 7,60

Padre Manoel da Nóbrega

São Vicente: R$ 9,20

Domênico Rangoni

Santos: R$ 15,80

Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Rod. Ayrton Senna

Itaquaquecetuba: R$ 4,70

Guararema: R$ 4,50

Carvalho Pinto

São José dos Campos: R$ 4,40

Caçapava: R$ 4,50

Corredor D. Pedro I

Louveira: R$ 2,30

Igaratá: R$ 11,70

Itatiba: R$ 13,50

Atibaia: R$ 9,30

Rodovia dos Tamoios

Jambeiro: R$ 4,90

Paraibuna: R$ 10,70

* Tarifa básica. Veículos de carga pagam por eixo. Motos pagam metade da tarifa básica.

Fonte: Artesp