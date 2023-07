Peça de brinquedo se solta e fere duas pessoas em parque de diversões

Um acidente em um parque de diversões em São Vicente na baixada santista, no litoral de São Paulo, deixou duas mulheres feridas após uma peça do brinquedo Kamikaze se soltar. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (07-07) durante a Festa do Morango que é realizada na praia do Itararé. (Veja vídeo no final do texto)

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), as mulheres estavam caminhando perto do brinquedo quando foram atingidas pela estrutura. O objeto faz parte da haste central do brinquedo, no ponto de eixo.

Uma mulher de 53 anos sofreu ferimentos na perna, enquanto outra de 25 anos teve ferimentos no rosto.

Elas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu e encaminhadas ao Hospital Municipal de São Vicente, e depois transferidas a uma unidade particular, conforme informações da Secretaria de Segurança Pública. Não foi informado o estado de saúde das vítimas.

A Prefeitura de São Vicente informou, em nota, ter interditado todos os brinquedos do parque.

Veja vídeo:

Peça de brinquedo ‘kamikaze’ se solta e fere duas mulheres em parque de diversões pic.twitter.com/Cgui6bzvIl — BHAZ (@portal_bhaz) July 8, 2023

* Com informações do portal g1 e BHAZ

