Peça de brinquedo kamikaze se solta em parque de diversões e atinge duas pessoas

Duas mulheres ficaram feridas após a peça de um brinquedo conhecido como "kamikaze" ter se soltado e as atingindo na noite desta sexta-feira, 7, em um parque de diversões na Praia do Itararé, em São Vicente, no litoral paulista. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas a um hospital da região.

As mulheres têm 27 e 53 anos e passeavam pelo local na hora em que a peça se soltou do kamikaze. Vídeos do momento publicados nas redes sociais mostram o brinquedo funcionando no momento do acidente, quando uma parte decorativa em formato de estrela se solta e acerta uma das vítimas.

Pessoas que estavam presentes no local na hora do acidente comentaram nas redes sociais que uma das vítimas ficou desacordada após ser atingida pela peça, como é possível ver nas imagens publicadas.

Em nota, a Prefeitura de São Vicente afirma que o parque possui alvará de funcionamento, documentação em dia e laudo de segurança dos brinquedos. Após o acidente, o local foi interditado de forma preventiva para que os equipamentos sejam submetidos a uma nova vistoria.

O Festival de Quadrilhas e a praça de alimentação continuarão funcionando na Arena do Itararé. Segundo a Prefeitura, os brinquedos poderão ser reabertos após essa nova inspeção e emissão de novo laudo de que estão seguros.

A Secretaria de Segurança Pública informa que o caso foi registrado como "queda acidental". Uma representante da C&C Festas e Eventos LTDA., empresa responsável pelo parque, acompanhou as duas vítimas até o hospital. O estado de saúde delas, entretanto, não foi informado.