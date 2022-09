Peão que sonhava com rodeios nos EUA morre pisoteado por touro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Assim que Thiago caiu, o touro começou a pisoteá-lo

Um acidente fatal foi registrado na madrugada desta sexta-feira (23) no rodeio de Luís Antônio, no interior de São Paulo. Um jovem peão, de 18 anos, morreu após cair do touro e ser pisoteado pelo animal durante uma montaria.

continua após publicidade .

De acordo com as informações do UOL, a vítima, identificada como Thiago Francisco Perez Castilho, disputava a competição no Parque Permanente de Exposições e Eventos "Gilberto Moreno", na abertura do evento.

O acidente aconteceu após o Thiago cair de cima do animal. No momento em que atingiu o solo, o touro o pisoteia e, durante o ataque, o jovem perde o capacete que usava como proteção, fazendo com que ficasse vulnerável.

continua após publicidade .

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima até o pronto-socorro da cidade. Mas, por conta da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser levado para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

Leia mais: Vídeo: salva-vidas é arremessado e pisoteado por touro durante rodeio

O peão sofreu uma parada cardiorrespiratória, segundo o boletim de ocorrência. Equipes médicas tentaram reanimá-lo, mas não obtiveram sucesso.

continua após publicidade .

O caso foi registrado como morte suspeita e acidental pela Polícia Civil. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo do rapaz.

A equipe de reportagem do Uol tentou contato com a família de Thiago, que preferiu não falar sobre o acidente. Eles apenas disseram que o garoto tinha o sonho de ser peão profissional e participar de montarias nos Estados Unidos.

Em nota, a organização do Luiz Antônio Rodeio Show lamentou o ocorrido, informou que o evento estava regularizado e que o peão usava os equipamentos de segurança exigidos.

"Em meio a fatalidade ocorrida, informamos também que o evento possui todas as autorizações e alvarás cabíveis e necessários, e principalmente, seguro de vida dos competidores. A organização do evento está prestando todo o apoio e solidariedade à família enlutada".

Siga o TNOnline no Google News