PCPR prende foragido que estava entre os mais procurados do Brasil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, nas primeiras horas desta quinta-feira (18), um dos criminosos mais procurados do Brasil. Márcio Padilha da Silva Costa, de 45 anos, conhecido como “Bebezão”, estava foragido e foi capturado em um edifício no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, no Espírito Santo.

Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça paranaense por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, porte de arma de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

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A prisão foi resultado de uma investigação de alta complexidade do setor de inteligência da polícia paranaense, que localizou o paradeiro do investigado em solo capixaba. Para tentar escapar das autoridades e evitar o cumprimento das ordens judiciais, o suspeito vivia escondido e utilizava uma identidade falsa.

A ação que resultou na captura foi coordenada por policiais civis do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (DENARC) e do Departamento de Operações Especiais (DOESP) da PCPR, contando ainda com o apoio operacional das forças de segurança do Espírito Santo.

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De acordo com o delegado da PCPR, Victor Loureiro Mattar Assad, as investigações apontam que, mesmo estando foragido em outro estado, o homem continuava comandando o tráfico de drogas no litoral do Paraná, utilizando comparsas para operacionalizar as atividades ilícitas à distância.

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O suspeito integrava a lista dos 216 foragidos mais procurados do país, divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) por meio do Programa Nacional de Captura, focado em criminosos de alta periculosidade com atuação interestadual.

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No âmbito estadual, ele era considerado um alvo estratégico e figurava como um dos seis criminosos mais procurados pelas forças de segurança do Paraná.